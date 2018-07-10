رئيس الكونغو الديمقراطية يرفض لقاء المندوبة الأمريكية ويؤجل زيارة غوتيريش

2018/07/10 | 02:44

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AFP MONEY SHARMA

مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي

رفض رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا لقاء مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، كما أجل زيارة الأمين العام للأمم المتحد أنطونيو غوتيريش لبلاده.

وتحدثت مصادر دبلوماسية حول أن نيكي هايلي كانت تعتزم زيارة العاصمة كينشاسا هذا الأسبوع، بعد أن كانت قد زارتها في أكتوبر الماضي، حين اجتمعت مع كابيلا لمدة 90 دقيقة وحذرته من أن "العلاقة مع الولايات المتحدة تعتمد على ما سيقوم به" من الإجراءات.

ولم تعلق البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على المعلومات حول رفض كابيلا استقبال هايلي.

وبشأن زيارة أنطونيو غوتيريش، أكد المتحدث باسم الحكومة في الكونغو الديمقراطية لامبرت ميندي أن الرئيس كابيلا منشغل بالإعداد للانتخابات المقررة يوم الـ 23 ديسمبر المقبل، مما اضطره لتأجيل زيارة غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد.

بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إنه لم تكن هناك "خطط مؤكدة" لدى غوتيريش لزيارة كينشاسا.



وأضاف: "سنبلغكم بمجرد وجود خطة لذلك أو عندما يكون مستعدا للذهاب إلى هناك".

ويأتي ذلك على خلفية استعدادات جوزيف كابيلا للانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر أن يتم تسجيل المرشحين في الفترة من 25 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وعلى كابيلا بموجب الدستور أن يتنحى عن الرئاسة في ديسمبر عام 2016، لكن الانتخابات الجديدة تأجلت منذ ذلك الحين عدة مرات، ولا يزال كابيلا الذي يحكم البلاد منذ عام 2001 في منصبه، على الرغم من احتجاجات المعارضة.

المصدر: رويترز

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