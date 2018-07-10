غلاف ديلو سبورت : برشلونة يصر على التوقيع مع بيانتش

2018/07/10 | 02:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- غلاف كوريري ديلو سبورت : البارسا يصر على التوقيع مع بيانتش.

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