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وزير الطاقة الإماراتي:
2018/07/10 | 02:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دافع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في ضوء مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

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