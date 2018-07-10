2018/07/10 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في ضوء مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطاقة الإماراتي: "أوبك" تقوم بما يكفي لدعم سوق النفط) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطاقة الإماراتي: "أوبك" تقوم بما يكفي لدعم سوق النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).