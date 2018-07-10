إطلاق صاروخ الفضاء الروسي

2018/07/10 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز التحكم الفضائي الروسي، اليوم الثلاثاء 10 يوليو / تموز، بدء عملية إطلاق الصاروخ " سويوز- 2.1 إي" حاملا معه مركبة الشحن "بروغريس إم إس - 09" من قاعدة إطلاق الصواريخ "بايكونور" في كازاخستان.

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