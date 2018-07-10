2018/07/10 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في مدينة كركوك أظهرت فوز حزب الإتحاد الوطني الكردستاني بستة مقاعد إلى جانب حصول الأحزاب التركمانية والعربية على نفس العدد ولكن موزعة بينهم بتناصف.وهي رقم لا تقبل القسمة على الحجم السكاني للعرب والتركمان في المدينة مما حذا بالجماهير التركمانية والعربية في الخروج بمظاهرات حاشدة وإعتصامات أمام مكتب المفوضية المستقلة للإنتخابات … إيران ودورها في تزوير الانتخابات التشريعية في كركوك

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