🔴 48 ساعة تفصل كريستيانو عن يوفنتوس

2018/07/10 | 03:07

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هاي كورة – أكدت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن نادي ريال مدريد الإسباني قد توصل لإتفاق نهائي مع إدارة يوفنتوس الإيطالي يقضي بإنتقال كريستيانو رونالدو نجم الملكي إلى البيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مُشيرةً إلى أن الإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم بعد أقل من 48 ساعة فقط.

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