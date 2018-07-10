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يوفنتوس اقترب من ضم رونالدو
2018/07/10 | 03:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة- كشفت شبكة قنوات سكاي سبورت البرطانية حول انتقال لاعب الفريق الملكي كريتسانو رونالدو الي اليوفينتوس قائلة : ريال مدريد ويوفنتوس قريبين من التوصل لإتفاق نهائي بخصوص صفقة كريستيانو رونالدو وذلك في غضون الـ48 ساعة القادمة .

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