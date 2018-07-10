🔴 روبياليس يتهم إشبيليه بتضليل الجماهير ويُهدد بكشف رسائل “مدوية”

2018/07/10 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – علّق لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إتهام نادي إشبيلية بمجاملة برشلونة في قضية مباراة السوبر الإسباني، قائلاً :”بيبي كاسترو رئيس إشبيليه قال لي أن طنجة مدينة رائعة من أجل لعب لقاء السوبر ولكن أظهروا الأمر و كأنكم فرضتم علينا اللعب هناك”، مُضيفاً :”لدي رسائل عبر تطبيق الهاتف واتساب، تثبت صحة كلامي وسأقوم بنشرها لوسائل الإعلام في حال سماح رئيس إشبيليه بذلك”.

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