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🔴 تشيلسي يقترب من خطف جورجينيو قبل السيتي
2018/07/10 | 03:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكد مات هيوز، الصحفي بجريدة تايمز البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يُجهز عرضاً في الوقت الحالي من أجل ضم لاعب نادي نابولي الإيطالي، جورجينيو، حيث يخطط رئيس البلوز، رومان إبراموفيتش لخطفه من مانشستر سيتي الذين بدءوا في البحث عن التعاقد مع كوفاسيتش كخطة بديلة،

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