2018/07/10 | 03:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – أكد مات هيوز، الصحفي بجريدة تايمز البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يُجهز عرضاً في الوقت الحالي من أجل ضم لاعب نادي نابولي الإيطالي، جورجينيو، حيث يخطط رئيس البلوز، رومان إبراموفيتش لخطفه من مانشستر سيتي الذين بدءوا في البحث عن التعاقد مع كوفاسيتش كخطة بديلة،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 تشيلسي يقترب من خطف جورجينيو قبل السيتي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 تشيلسي يقترب من خطف جورجينيو قبل السيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).