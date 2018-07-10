كين احد افضل المهاجمين في العالم

2018/07/10 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- صرح لاعب المنتخب الكرواتي والفريق الايطالي يوفينتوس ديان لوفرين حول مباراة المنتخب القادمة في نصف نهائي موديال روسيا ضد المنتخب الانجليزي وامتلاك انجلترا مهاجم مثل هاري كين قائلا : بالنسبة لي يعتبر هاري كين أحد أفضل المهاجمين في العالم ، وأحب اللعب ضد مثل هذه النوعية من المهاجمين لكي أثبت للجميع بأنني أحد أفضل المدافعين .

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