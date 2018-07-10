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نائب رئيس مجلس الدوما: منظمة الأمن والتعاون تريد الحوار مع روسيا
2018/07/10 | 03:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيتر تولستوي، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سئمت من إدانتها المستمرة لروسيا وأن ممثلو البرلمانات الأوروبية الغربية يقولون إنهم يرغبون في التحرك نحو التعاون البناء مع موسكو.

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