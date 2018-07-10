🔴 ديشامب : هنري مثل الأعداء .. وكان يعلم بمواجهة بلاده

2018/07/10 | 03:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قال ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي :”هنري متواجد في الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا ؟؟ عندما تذهب لناد وتلعب أمام فريق من بلدك فأنت تكون جزء من الأعداء”، مُضيفاً :”هنري كان يعلم أنه سيواجه فرنسا منذ اللحظة التي وافق عليها على تولي منصبه في منتخب بلجيكا، وبكل تأكيد هو في موقف صعب وغريب وبالتأكيد لن يكون سهلا عليه”.

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