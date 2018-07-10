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🔴 رسمياً .. العالم يعترف “بتمثيل” نيمار
2018/07/10 | 03:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة –  استخدمت منظمة طب الطوارىء العالمية صورة لنجم المنتخب البرازيلي، نيمار، وذلك من أجل نشر الوعي بشأن الاتصال برقم الطوارىء، موضحةً أن 75.8% من المكالمات لخط الطوارىء تكون وهميه او ليست طارئة.

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