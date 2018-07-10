🔴 رسمياً .. العالم يعترف “بتمثيل” نيمار

2018/07/10 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – استخدمت منظمة طب الطوارىء العالمية صورة لنجم المنتخب البرازيلي، نيمار، وذلك من أجل نشر الوعي بشأن الاتصال برقم الطوارىء، موضحةً أن 75.8% من المكالمات لخط الطوارىء تكون وهميه او ليست طارئة.

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