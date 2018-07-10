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روبياليس : لم نفرض شيء علي اشبيلية ولدينا المستندات
2018/07/10 | 03:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- صرح رئيس الاتحاد الاسباني لويس روبياليس حول اقامة مباراة واحدة لكأس السوبر الاسباني في طنجة ورفض اشبيلية هذا القرار قائلا : عندما عرضت الامر علي بيبي كاسترو رئيس إشبيلية قال لي ان طنجة مدينة رائعة من أجل لعب لقاء السوبر و لكنهم أظهروا الأمر عكس ما قيل وكأننا فرضنا عليهم اللعب هناك ، وامتلك رسائل واتساب تثبت صحة كلامي و سأقوم بنشرها لوسائل الإعلام في حال سمح رئيس إشبيلية بذلك .

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