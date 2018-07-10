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نيمار اصبح نموذج للكذب في العالم
2018/07/10 | 03:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت وسائل الاعلام حول لاعب المنتخب البرازيلي نيمار الذي أثار الكثير من الجدل بين الجماهير وتعرض لانتقادات كثيرة ، وذلك بسبب مبالغته في السقوط أرضاً عند كل احتكاك وتصنع الألم على أرض الملعب في مباريات كأس العالم واستخدام بعض المنظمات صوراً له للدعاية والاعلان قائلة : ‏منظمة طب الطوارىء استخدمت صورة نيمار لنشر الوعي بشأن الاتصال برقم الطوارىء ، وذلك وللتوضيح بأن 75.8% من المكالمات التي يتم استلامها عبر خط الطوارىء تكون وهميه او ليست طارئه .

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