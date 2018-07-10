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تيتي مستمراً مع المنتخب البرازيلي
2018/07/10 | 03:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- كشفت وسائل الاعلام البرازيلية حول اسمرار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي مع المنتخب أم انسحابه من هذا المنتخب وذلك بعد اقصاء المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي من كأس العالم 2018 قائلة : المدرب البرازيلي تيتي سوف يجدد عقده مع المنتخب وذلك حتي مونديال 2022 ،  كما أن الإتحاد البرازيلي سيجعله مسؤولا أيضا عن فريق الشباب ، وسوف تكون هناك خطة للتجهيز لمونديال قطر 2022.

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