2018/07/10 | 03:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت وسائل الاعلام البرازيلية حول اسمرار مدرب المنتخب البرازيلي تيتي مع المنتخب أم انسحابه من هذا المنتخب وذلك بعد اقصاء المنتخب البرازيلي من الدور ربع النهائي من كأس العالم 2018 قائلة : المدرب البرازيلي تيتي سوف يجدد عقده مع المنتخب وذلك حتي مونديال 2022 ، كما أن الإتحاد البرازيلي سيجعله مسؤولا أيضا عن فريق الشباب ، وسوف تكون هناك خطة للتجهيز لمونديال قطر 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيتي مستمراً مع المنتخب البرازيلي) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيتي مستمراً مع المنتخب البرازيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).