كيف سيكون الاجراء ضد لاعبي المنتخب الروسي ؟

2018/07/10 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت صحيفة بيلد أن لاعبو المنتخب الروسي قد استنشقوا مادة الامونيا قبل مباراة المنتخب ضد السويد ، وتدخل تلك المادة ضمن المنشطات الممنوعة ، فكيف سيكون عقاب الفيفا للاعبي المنتخب الروسي .

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