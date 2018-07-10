2018/07/10 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- صرح الانادي الاشبيلي في بيان رسمي حول رغبة الاتحاد الاسباني لكرة القدم في اقامة كأس السوبر الاسباني علي مباراة واحدة في طنجة بالمغرب قائلاً : ‏نحن معترضون على قرار الاتحاد بان يكون السوبر الاسباني لقاء واحد في المغرب ، ونأكد أن الاتحاد الاسباني غير عادل أهتم فقط بحل مشاكل الفريق الكتالوني ولم يهتم بمطالبنا ، ونري أن الاتحاد الاسباني متعسف وغير عادل بالمرة .

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