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بابتيستا البرازيلي يكيل المديح للاعبي المنتخب الروسي
2018/07/10 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أشاد اللاعب السابق للمنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد الإسباني، جوليو بابتيستا، بالأداء القوي والجيد الذي ظهر به لاعبو المنتخب الروسي خلال مشاركتهم في كأس العالم.

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