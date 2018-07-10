بابتيستا البرازيلي يكيل المديح للاعبي المنتخب الروسي

2018/07/10 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد اللاعب السابق للمنتخب البرازيلي ونادي ريال مدريد الإسباني، جوليو بابتيستا، بالأداء القوي والجيد الذي ظهر به لاعبو المنتخب الروسي خلال مشاركتهم في كأس العالم.

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