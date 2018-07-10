الثلاثاء 10 تموز 2018 م (26 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


بعد زيارة الأمير... فرنسا توضح حقيقة إقامة قاعدة عسكرية في قطر
2018/07/10 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت فرنسا حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في قطر، وذلك بعد أيام من زيارة قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد زيارة الأمير... فرنسا توضح حقيقة إقامة قاعدة عسكرية في قطر) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد زيارة الأمير... فرنسا توضح حقيقة إقامة قاعدة عسكرية في قطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ وزارة الداخلية:التعاون الأمني مع السعودية استراتيجي
⋙ الكاظمي: رواتب الحشد الحالية تم احتسابها وفقا لموازنة عام 2017
⋙ الحشد والجيش ينفذان عملية استباقية لملاحقة داعش شمالي الانبار
⋙ هوشيار عبدالله : تغيير تقدمت في معظم محطات السليمانية المشمولة بالعد والفرز اليدوي
⋙ بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضات ضم أحمد فتحي ومؤمن زكريا
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| عروض ترفيهية مستوحاة من أجواء كأس العالم بالمراكز التجارية في دبي
⋙ فيديو| تفاصيل إنشاء أول مدينة مائية بأمواج صناعية في غزة
⋙ بالصور.. تظاهرة لاصحاب “الاكشاك والبسطات” في الناصرية
الأكثر شيوعا