بعد زيارة الأمير... فرنسا توضح حقيقة إقامة قاعدة عسكرية في قطر

2018/07/10 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت فرنسا حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية فرنسية في قطر، وذلك بعد أيام من زيارة قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس.

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