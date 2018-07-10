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الصين ترفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية
2018/07/10 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للدول العربية، وترفض أن تفعل الدول الأخرى ذلك تحت أي ذريعة كانت.

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