الصين ترفض التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية

2018/07/10 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ إي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للدول العربية، وترفض أن تفعل الدول الأخرى ذلك تحت أي ذريعة كانت.

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