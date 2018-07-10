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أختراق الشبكة العنكبوتية للمفوضية في محافظات إقليم كردستان لغرض تزوير الإنتخابات
2018/07/10 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

موقع قناة النجباء الفضائية

 

كشف النائب عن حركة التغيير في برلمان كردستان بيستون فائق , الثلاثاء , عن أختراق الشبكة العنكبوتية “الوسيط الناقل” للمفوضية في محافظات الإقليم لغرض تزوير الإنتخابات ,

و قال فائق في تصريح صحفي أن ” نسبة التزوير في محافظة السليمانية تقدر بنسبة مئة في المئة من نتائج الإنتخابات “، مشيرًا إلى أن ” الأحزاب الكردية التي شاركت في التزوير الإنتخابي تسعى للتستر عليه والضغط على مفوضية الإنتخابات المشكّلة من القضاة المنتدبين “،

و دعا , فائق , مفوضية الإنتخابات ” للنظر في جميع الصناديق وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل لجميع محافظات الإقليم لكشف التزوير “.

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