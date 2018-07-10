2018/07/10 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موقع قناة النجباء الفضائية

كشف النائب عن حركة التغيير في برلمان كردستان بيستون فائق , الثلاثاء , عن أختراق الشبكة العنكبوتية “الوسيط الناقل” للمفوضية في محافظات الإقليم لغرض تزوير الإنتخابات ,

و قال فائق في تصريح صحفي أن ” نسبة التزوير في محافظة السليمانية تقدر بنسبة مئة في المئة من نتائج الإنتخابات “، مشيرًا إلى أن ” الأحزاب الكردية التي شاركت في التزوير الإنتخابي تسعى للتستر عليه والضغط على مفوضية الإنتخابات المشكّلة من القضاة المنتدبين “،

و دعا , فائق , مفوضية الإنتخابات ” للنظر في جميع الصناديق وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل لجميع محافظات الإقليم لكشف التزوير “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أختراق الشبكة العنكبوتية للمفوضية في محافظات إقليم كردستان لغرض تزوير الإنتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة النجباء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أختراق الشبكة العنكبوتية للمفوضية في محافظات إقليم كردستان لغرض تزوير الإنتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة النجباء).