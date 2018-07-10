فيديو| عروض ترفيهية مستوحاة من أجواء كأس العالم بالمراكز التجارية في دبي

2018/07/10 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستقبل المراكز التجارية في إمارة دبي أجواء الصيف الحارة بفعاليات وعروض أكثر حرارة وإثارة خاصة مع دخول موسم مفاجآت صيف دبي..



المزيد من التفاصيل تتحدث نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة بمركز تجاري في جولة مع عبد الله الزعبي مراسل الغد في دبي.

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