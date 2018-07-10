التضخم السنوي في مدن مصر يقفز إلى 14.4% في يونيو

2018/07/10 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 14.4 بالمئة في يونيو/حزيران من 11.4 بالمئة في مايو/أيار.

وعلى أساس شهري قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.5 بالمئة في يونيو/حزيران من 0.2 في مايو/أيار.

ورفعت الحكومة المصرية في يونيو/حزيران أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمئة في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

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