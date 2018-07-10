قاضية أمريكية ترفض طلب الحكومة السماح باحتجاز أطفال المهاجرين

2018/07/10 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفضت قاضية اتحادية أمريكية، يوم الإثنين، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب السماح باحتجاز أطفال المهاجرين غير الشرعيين لفترة طويلة.

وفي حكم أصدرته بالمحكمة الاتحادية في كاليفورنيا، رفضت القاضية دولي جي الطلب المقدم من وزارة العدل بالسماح للحكومة بإبقاء المهاجرين القصر رهن الاحتجاز مع آبائهم.

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