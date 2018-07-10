الإصابة تنهي موسم البطل العالمي معتز برشم

2018/07/10 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان الاتحاد القطري لألعاب القوى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنّ إصابة في الكاحل أبعدت برشم بطل الوثب العالي عن المنافسات لنهاية الموسم الرياضي، إذ سيضطر لإجراء عملية جراحية.

وتضمن البيان: "خلال منافسات الأسبوع الماضي من بطولة هنغاريا في الثاني من يوليو، حيث كان معتز برشم قريباً جداً من اجتياز الرقم العالمي 2.46 سم في محاولته الأولى وفي محاولته الثالثة والأخيرة، أصيب معتز في التواء بالكاحل مما أدى إلى حدوث تمزق في بعض الأربطة".

الصقر الذهبي #معتز_برشم يجري عملية جراحية اليوم في #ألمانيا بعد تعرضه لتمزق في الأربطة أثناء محاولة تحطيم الرقم العالمي 2.46م للوثب العالي ببطولة #هنغاريا ، وسيغيب عن المنافسات لمدة ٤ اشهر كاملة#الوطن #قطر pic.twitter.com/HoJ3GSHihD

— الوطن (@al_watanQatar) July 10, 2018

وتابع البيان: "سيتطلب الأمر عملية جراحية لاستعادة هذه الأربطة بشكل كامل، لهذا السبب لن يشارك معتز في باقي منافسات العام، حيث يتوقع أن يعود للتدريب الكامل في غضون 3 إلى 4 أشهر وفقاً للأطباء".

وتألق برشم بشكل ملفت في السنوات الأخيرة وأصبح بطلاً ملهماً للعديد من الشبان العرب خاصة عقب فوزته بفضية الوثب العالي في الألعاب الأولمبية 2016 وبطولة العالم في لندن 2017، كما اقترب أكثر من مرة من تحطيم الرقم القياسي العالمي في الوثب العالي البالغ 2.45 والمسجّل باسم الكوبي خافيير سوتومايور منذ 1993.

وقال برشم عن الإصابة: "لست قلقاً، حصلت على ردود أفعال إيجابية من أطبائي، أهم شيء بالنسبة لي أن أتعافى بشكل جيد وأن أتأكد من أنني مستعد 100 بالمئة للقفز مرة أخرى، لن أتسرع، هدفي بطولة العالم في الدوحة العام المقبل".

من جانبه تمنى الدكتور ثاني بن عبد الرحمن الكواري رئيس الاتحاد القطري لألعاب القوى الشفاء العاجل لمعتز وسرعة العودة للمنافسات".

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