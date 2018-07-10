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الشركة العامة للسكك الحديد تغير مواعيد حركة القطارات في الناصرية 
2018/07/10 | 11:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت الشركة العامة للسكك الحديد اليوم عن تغيير مواعيد حركة القطارات المغادرة والعائدة الى مدينة الناصرية ابتداء من يوم الثلاثاء .

شبكة اخبار الناصرية:

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