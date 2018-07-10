الجيش السوري يعثر على أسلحة وذخائر من مخلفات

2018/07/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مصادر رسمية سورية في دير الزور "أنه خلال متابعة وحدات من الجيش عمليات تمشيط بلدة الدوير في محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور الجنوبي الشرقي عثرت على مستودعات تحوي كميات من الأسلحة والذخائر من مخلفات (داعش)".وبنت المصادر "أن الذخائر التي تم العثور عليها شملت قذائف دبابات (تي 72) و(تي 62) ومجموعة ألغام مضادة للأفراد وللدروع والآليات إضافة إلى ذخائر مضادة للطائرات المسيرة والحوامات وكمية من ذخائر الرشاشات المتنوعة والقذائف الصاروخية وقذائف (آر بي جي)".وتتابع وحدات من الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة عمليات تمشيط القرى والبلدات لتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها ارهابيي "داعش" في ريف دير الزور تمهيداً لإعادة الأهالي إلى منازلهم بالتوازي مع إعادة مؤسسات الدولة واستكمال تأمين البنى التحتية والخدمات الأساسية إلى مدينة دير الزور ومناطق أخرى شهدت عودة الحياة الطبيعية إليها بعد تطهيرها من الإرهاب".يشار الى ان الجيش السوري يوسّع نطاق سيطرته في ريف درعا الغربي ، ودخلت وحداته يوم أمس بلدتي خراب الشحم وتل شهاب ومنطقة الطبريات وقرية زيزون شمال غرب مدينة درعا وسط ترحيب كبير من السكان.انتهى ع.خ

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