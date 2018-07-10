اهالي الدراز : من يشكر نظام البحرين على رفع الحصار عن مدينتنا لايمثلنا

2018/07/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر أهالي منطقة الدراز المحاصرة بياناً أكدوا فيه ، أن رفع الحصار عن مدينتهم بعد ساعات من مغادرة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أرض الوطن لا يعني لهم شيئاً، وأن أي أحد يشكر الجهات الرسمية على ذلك لا يمثلهم.

ووجه الأهالي نداءً "لإخوتهم في الوطن" مشددين فيه على "أنهم لا يستقبلون التهاني والتبريكات على رفع الحصار عن مدينتهم، والذي هو حق من حقوقهم في الأساس، وأن ذلك يؤجل لحين عودة الأب والقائد من رحلته العلاجية".وأضاف أهالي الدراز "ان الحصار الظالم الذي فرض عليهم وعلى قائدهم لمدة أكثر من سنتين لم يثنيهم عن قيادتهم الربانية، ولن يثنيهم عنها" ، مؤكدين على شعار، لن نركع إلا لله الذي طالما علمهم اياه سماحة الشيخ قاسم".انتهى ع.خ

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