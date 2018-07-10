فلسطين : اندلاع 33 حريقا في مستوطنات صهيونية في غلاف غزة

2018/07/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مصادر عبرية "ان عدد الحرائق بمستوطنات الغلاف ارتفع إلى 33 حريقا منذ صباح الاثنين "، لافتةً إلى "اندلاع حريق جديد في حقول الأفوكادو في كيبوتس (كفار سعد) شرق غزة".وحوّل الشبان الفلسطينيون الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر الكيان الصهيوني، بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في ذيل الطائرة، ثم إشعالها بالنار وإطلاقها نحو أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية صهيونية.ونجح الشبان خلال الأسابيع الماضية في إحراق عشرات آلاف من الدونمات المزروعة للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات، ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال الصهيوني بحق متظاهري مسيرة العودة السلميين.وما يزال الصهاينة يحاولون إيجاد حل لهذا الاسلوب واستخدموا مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، لكنهم فشلوا في الحد منها.انتهى ع.خ

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