2018/07/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مخاوف نقص المعروض العالمي ترفع أسعار النفط

10/07/2018 10:55:00 AM | عدد القراءات : 6

واع / بغداد / ل .



هـ

ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن نقص المعروض العالمي، نتيجة انخفاض الإمدادات القادمة من إيران وليبيا وكندا.

وتضاعفت المخاوف منذ أمس الإثنين، بسبب التوقعات بتعطل إمدادات كندية حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، نتيجة تعطل إنتاج حجمه 360 ألف برميل يوميا.

كذلك، يتملك المتعاملون تخوفات من تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، وتراجع إمدادات النفط، وتراجع الإنتاج في ليبيا إلى 527 برميل يومياً.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.53 بالمائة أو ما يعادل 41 سنتاً إلى 78.48 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم أغسطس/ آب بنسبة 0.56 بالمائة أو ما يعادل 41 سنتاً إلى 74.26 دولارا للبرميل.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا الشهر الماضي، على زيادة الإنتاج لتعويض نقصه في دول مثل ليبيا وفنزويلا.

ت / ل .



هـ

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