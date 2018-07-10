2018/07/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / جنايات الرصافة: السجن 10 سنوات لموظف اختلس اكثر من 600 مليون دينار

10/07/2018 10:54:00 AM | عدد القراءات : 9

واع / بغداد / ل .



هـ

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية ،الثلاثاء، حكما بالسجن عشر سنوات ضد موظف مقاصة في مصرف الرشيد فرع الرمادي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه إن "المتهم اعترف بصرف صكوك مزورة بالاتفاق مع مديرة المصرف الهاربة بقيمة (612) مليون دينار عراقي لتحقق المنفعة الشخصية".

وتابع بيرقدار أن"المحكمة أصدرت قرارها وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي وبعد توفر كافة الادلة المقنعة".

ت / ل .



هـ

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