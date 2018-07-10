2018/07/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / عمليات بغداد: اعتقال هارب من سجن بادوش ودجال أدعى انه (السيد المسيح)

10/07/2018 10:51:00 AM | عدد القراءات : 14

واع / بغداد / ل .



هـ

أعلنت قيادة عمليات بغداد، إلقاء القبض على هارب من سجن بادوش في منطقة الراشدية، شمالي العاصمة وهو محكوم بجريمة قتل.

وذكر بيان للعمليات تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) نسخة منه أن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد وبالاشتراك مع قوة من جهاز الامن الوطني أعتقلت (طارق هاشم) المتهم بالدجل والاحتيال في منطقة الغزالية، إذ ادعى أنه (السيد المسيح) وروج لهذا من خلال مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار الى ان "الاعتقال يأتي من أجل القضاء على ظاهرة الدجل والاحتيال واستغلال البسطاء من عامة الشعب".

ت / ل .



هـ

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