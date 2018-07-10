العبادي في ذكرى تحرير الموصل: سنهزم ما تبقى من داعش

2018/07/10 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن بلاده ستلحق الهزيمة بما تبقى من خلايا تابعة لداعش مثلما هزمت التنظيم في معقله بالموصل قبل عام بالضبط.

وجاءت تعهدات العبادي في الذكرى الاولى لتحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش في حرب مدمرة استمرت تسعة اشهر تقريبا.

واستولى داعش على الموصل عام 2014 في هجوم خاطف اسفر عن انهيار جزئي للجيش العراقي وقاد الى الاستيلاء على ثلثي مساحة البلاد.

وأطلق العراق عملية تحرير الموصل في 17 من تشرين الاول اكتوبر عام 2016 بمشاركة 100 الف مقاتل من القوات العراقية والبيشمركة وبدعم من التحالف الدولي.

وفي 10 من تموز يوليو 2017 أعلن العبادي تحرير كامل المدينة التي اعلن فيها تنظيم داعش خلافته الاسلامية منتصف عام 2014.

وقال العبادي في بيان "سنبقى اوفياء لتلك التضحيات التي ازاحت عصابة داعش المجرمة وهزمتها شر هزيمة وبوحدتنا ايضا سنتمكن من القضاء على ما تبقى من العصابات وخلاياها المجرمة وتعقبها حتى خارج الحدود".

وشنت مقاتلات حربية عراقية غارات على اهداف لداعش في الاراضي السورية لأكثر مرة.



وتركز القصف العراقي على المناطق الحدودية التي لا يزال تنظيم داعش يحتفظ بموطئ قدم فيها.

وعلى الرغم من النصر على داعش لا يزال التنظيم المتطرف يشن هجمات وتفجيرات وأعمال قتل وخطف في مدن عديدة من البلاد بما في ذلك بغداد.

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