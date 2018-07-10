حزب بارزاني:الانضمام لأي تحالف بشرط تطبيق المادة 140 الدستورية

2018/07/10 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 10 يوليوز 2018 - 11:18 ص

أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، حقيقة إعطاء رئيس الحزب مسعود بارزاني وعدا لوفد ائتلافي الفتح ودولة القانون، الذي زار أربيل مؤخرا، بالتحالف معهما لتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشار الى زيارة قريبة لوفدين يمثلان ائتلاف النصر، وتحالف سائرون.واضاف،ان “مسعود بارزاني طرح على وفد ائتلافي الفتح والقانون المشترك، الذي زار أربيل مؤخرا، شروط الكرد ومطالبهم للدخول بأي تحالف سياسي لتشكيل الحكومة”، مبينا ان “الشروط تضمنت حسم المواد الدستورية والتي في مقدمتها المادة 140 من الدستور وحصة الاقليم من الموازنة، ورواتب البيشمركة بالاضافة الى اقرار قانون النفط والغاز”.وأضاف، ان “أعضاء الوفد ابلغوا بارزاني بأنهم سيناقشون هذه الشروط مع قياداتهم”، مشيرا الى ان “هنالك وفودا اخرى لائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، وتحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر ستزور اربيل في الايام المقبلة، للقاء زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، الى ان “حزب بارزاني لن يبت بقرار التحالف مع أي جهة، قبل ان يستمع لاراء الكتل الأخرى، ومن ثم مناقشة الموضوع مع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني”.

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