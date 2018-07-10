2018/07/10 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 10 يوليوز 2018 - 11:10 ص

بغداد/شبكة أخبار العراق- نفت الجبهة التركمانية فرع كركوك، الثلاثاء، تصريح النائب السابق والقيادي في الاتحاد الكردستاني شوان داوودي الذي اتهمها بالتعامل مع تركيا لتدريب 500 مقاتل تركماني ووصفه حديثه بـ “الكلام الفارغ”.وقال رئيس فرع الجبهة في كركوك قاسم قزانجي في حديث صحفي له اليوم، ان “الجبهة التركمانية العراقية ليس لديها اي عنصر أمني يتقاضى راتب من اي دولة اخرى خصوصاً تركيا”، مبيناً ان “حماية الجبهة التركمانية من مسؤولية شركة التاجر وهي شركة مجازة رسمياً من بغداد، ولدينا حشد تركماني أطراف المدينة”.واضاف قزانجي ان “التصريحات التي تصدر من القيادات الكردية هي محاولة لأبعاد النظر عن نتائج عمليات العد والفرز اليدوي واشغال الشارع والمواطن بـ (كلام فارغ)”.وكشف حزب الاتحاد الوطني الكردستاني،يوم الاثنين الماضي، عن وجود اتفاق بين تركيا والجبهة التركمانية لتدريب عناصر من التركمان للقيام بعمليات مشبوهة في العراق.وقال عضو الاتحاد شوان الداوودي في حديث صحفي، ان “تركيا تقوم بتدريب مليشيات تركمانية مكونة من 500 تركماني للقيام بعمليات مشبوهة في العراق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبهة التركمانية تنفي تدريب عناصر مسلحة بأشراف تركي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبهة التركمانية تنفي تدريب عناصر مسلحة بأشراف تركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار العراق).