2018/07/10 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التايلاندية، صباح اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ فتية الكهف، معبرة عن أملها في استكمال إجلاء الفتية الأربعة الباقين ومدربهم خلال هذا اليوم.

وقال رئيس فريق الإنقاذ نارونغساك أساتاناكورن للصحفيين حسب "رويترز"، إن 19 من أعضاء الفريق، توجهوا إلى داخل الكهف، متوقعا أن يتم انتشال آخر أربعة من أفراد الفريق المدرسي لكرة القدم ومدربهم العالقين في الكهف، "دفعة واحدة" خلال اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن أربعة أطباء لازموا الكهف منذ العثور على الأطفال العالقين هناك في 2 يوليو، سيخرجون إلى السطح اليوم أيضا.

وعبر المسؤول عن أمله في أن تجري المرحلة الثالثة من عملية الإنقاذ في وقت أقل من سابقتيها، بالرغم من صعوبتها، وقال: "سنرى كم ستستغرق من الوقت، ففي اليوم الأول استغرقت العملية 11 ساعة، وفي اليوم الثاني 9 ساعات".

وذكرت "رويترز" في وقت سابق، أن أول عبارة نطق بها الأطفال، الذين تم إنقاذهم في اليومين السابقين وعددهم 8، كانت "مشتاقون لبيوتنا".

وحسب المصادر الطبية التايلاندية، فإن جميع الأطفال تلقوا لقاحات مضادة للعدوى وفيتامين "باء"، في حين أظهرت الفحوص التي تم إجراؤها بواسطة أشعة "إكس"، احتمال إصابتهم بالعدوى.

وأضافت أن "4 من بين الأطفال "قادرون على تناول الطعام بصورة طبيعية"، وأنهم كانوا شاحبين عندما تم إنقاذهم، لكنهم أصبحوا في وضع أفضل حاليا".

واستطردت "الفحوص الطبيعة ستنتهي خلال يوم أو اثنين، وفي حال ثبت عدم إصابتهم بالعدوى سيتم السماح لعائلاتهم بزيارته"، مشيرا إلى أنه يجري التواصل معهم عبر حواجز زجاجية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء المرحلة الأخيرة من إجلاء فتية الكهف في تايلاند) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء المرحلة الأخيرة من إجلاء فتية الكهف في تايلاند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).