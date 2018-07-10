جنايات الرصافة: السجن 10 سنوات لموظف في مصرف الرشيد اختلس 612 مليونا

2018/07/10 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة استئناف الرصافة الاتحادية، الثلاثاء، حكما بالسجن عشر سنوات ضد موظف مقاصة في مصرف الرشيد فرع الرمادي.وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقت (بونا نيوز) نسخة منه، إن "المتهم اعترف بصرف صكوك مزورة بالاتفاق مع مديرة المصرف الهاربة بقيمة (612) مليون دينار عراقي لتحقق المنفعة الشخصية".وتابع أن "المحكمة أصدرت قرارها وفق المادة 316 من قانون العقوبات العراقي وبعد توفر كافة الادلة المقنعة".

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