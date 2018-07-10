صلاح بدرالدين - الشعب يريد : حركة وطنية كردية موحدة

2018/07/10 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين البارحة ( 9 – 7 – 2018 ) ومن أربيل تابعت اجتماع – كاسل – الذي دعت اليه " لجنة متابعة – بزاف – بألمانيا وضم نخبة وطنية كردية سورية من المستقلين والناشطين الحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون وشجون المرأة والطلبة وكذلك ممثلين عن عدد من الأحزاب الكردية والمجلس الأزيدي بألمانيا وتلقت رزمة من التحايا من منظمات البارتي الديموقراطي الكردستاني – العراق ومن رئيس الحزب الديموقراطي الكردستا......

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