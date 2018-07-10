بالصور.. تظاهرة لاصحاب “الاكشاك والبسطات” في الناصرية

2018/07/10 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد تظاهر أصحاب “الاكشاك والبسطات”، اليوم الثلاثاء، في الناصرية مطالبين البلدية بإرجاع أماكنهم لهم.وقال مراسل “الرشيد نيوز” إن أصحاب “الاكشاك والبسطات” تظاهروا صباح اليوم لمطالبة البلدية بإرجاع أماكنهم لهم، بعدما أعطيت لمستثمرين”.وأضاف، أن التظاهرة كانت في سوق هرج، الناصرية.

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