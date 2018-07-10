حزب برهم صالح: انسحاب مراقبي الكيانات السياسية هو سبب عدم ثقتنا باللجان المشرفة

2018/07/10 | 11:21

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المعلومة/بغداد..

عزا تحالف من اجل العدالة والديمقراطية برئاسة السياسي الكردي البارز برهم صالح ،الثلاثاء، انسحاب مراقبي الكيانات السياسية إلى عدم ثقته باللجان المشرفة على عمليات العد والفرز اليدوي في السليمانية.

وقال القيادي بالحزب ارسلان قاسم في تصريح لـ/المعلومة/ ،ان “انسحاب مراقبي الكيانات السياسية من مراكز العد والفرز اليدوي في محافظة السليمانية جاء بسبب عدم ثقتنا باللجان المشرفة”.

وأضاف قاسم، أن “عملية العد والفرز لـ 188 صندوق مرفوضة من قبل المعترضين، كونها مصدر التلاعب ويجب ان تشمل العملية جميع الصناديق”، مبينا أن “غالبية الاصوات ستبقى لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني بسببب نفوذه”.

واشار قاسم إلى “وجود ضغوط سياسية على اللجان المشرفة على العد اليدوي”، مؤكدا أن “انسحاب مراقبي الكيانات السياسية هو بسبب عدم ثقتنا باللجان المشرفة”.



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