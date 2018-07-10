اختراق Timehop يؤدي لسرقة معلومات 21 مليون مستخدم

2018/07/10 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة..

اعترفت الشركة المسؤولة عن تطبيق Timehop أنها تعرضت لهجوم إلكتروني شرس قامت بمحاربته وصده، ولكنها للأسف لم تتمكن من إيقاف سرقة بعض البيانات.

وقالت الشركة أن “نتائج الاختراق هذه وضع معلومات خاصة لنحو 21 مليون مستخدم على المحك، ومن المعروف أن التطبيق يجمع لك ما قمت بتغريده ومشاركته ونشره سواء في تويتر أو انستجرام على مر السنوات”.

واضافت الشركة أن “الاختراق حدث في 4 من تموز، وتبين أن من بين الضحايا، يوجد 4.7 مليون شخص منهم قام بإضافة رقم هاتفه الخاص إلى حسابه”.

واكدت الشركة أنه “لم يتم الولوج إلى مخزون التطبيق من الصور والمنشورات، وإنما ما تم سرقته هو مفاتيح الدخول إلى حسابات المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة”.انتهى/25

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