الثلاثاء 10 تموز 2018 م (26 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


اختراق Timehop يؤدي لسرقة معلومات 21 مليون مستخدم
2018/07/10 | 11:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/متابعة..

اعترفت الشركة المسؤولة عن تطبيق Timehop أنها تعرضت لهجوم إلكتروني شرس قامت بمحاربته وصده، ولكنها للأسف لم تتمكن من إيقاف سرقة بعض البيانات.

وقالت الشركة أن “نتائج الاختراق هذه وضع معلومات خاصة لنحو 21 مليون مستخدم على المحك، ومن المعروف أن التطبيق يجمع لك ما قمت بتغريده ومشاركته ونشره سواء في تويتر أو انستجرام على مر السنوات”.

واضافت الشركة أن “الاختراق حدث في 4 من تموز، وتبين أن من بين الضحايا، يوجد 4.7 مليون شخص منهم قام بإضافة رقم هاتفه الخاص إلى حسابه”.

واكدت الشركة أنه “لم يتم الولوج إلى مخزون التطبيق من الصور والمنشورات، وإنما ما تم سرقته هو مفاتيح الدخول إلى حسابات المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة”.انتهى/25

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2017/08/هكرز-696x435

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختراق Timehop يؤدي لسرقة معلومات 21 مليون مستخدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختراق Timehop يؤدي لسرقة معلومات 21 مليون مستخدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الحشد والجيش ينفذان عملية استباقية لملاحقة داعش شمالي الانبار
⋙ هوشيار عبدالله : تغيير تقدمت في معظم محطات السليمانية المشمولة بالعد والفرز اليدوي
⋙ بيراميدز يوضح حقيقة مفاوضات ضم أحمد فتحي ومؤمن زكريا
⋙ أخبار انتقالات ريال مدريد | صفقة رونالدو على وشك الإتمام، وتشيلسي يحدد ثمن كانتي
⋙ البصرة.. التظاهرات تتجدد وتطالب بإقالة قائد العمليات وأطلاق سراح المعتقلين
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| عروض ترفيهية مستوحاة من أجواء كأس العالم بالمراكز التجارية في دبي
⋙ فيديو| تفاصيل إنشاء أول مدينة مائية بأمواج صناعية في غزة
⋙ بالصور.. تظاهرة لاصحاب “الاكشاك والبسطات” في الناصرية
الأكثر شيوعا