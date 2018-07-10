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الاتحاد الكردستاني: نطمح إلى الحفاظ على رئاسة الجمهورية
2018/07/10 | 11:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/بغداد ..

جدد الاتحاد الوطني الكردستاني, الثلاثاء, دعواته الى إسناد منصب رئيس الجمهورية في الدورة الحالية للحزب، وفيما اشار إلى أن المنصب ضمن الاستحقاق الكردي، أكد أن جميع المفاوضات السياسية مع بغداد تركزت على تثبيت حقوق الكرد.

 وقال عضو المجلس القيادي بالحزب اريز عبد الله في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منصب رئاسة الجمهورية هو من استحقاق المكون الكردية في جميع الدورات السابقة والحالية”، مشيرا إلى “عدم اختيار شخصية معينة كمرشح لرئاسة الجمهورية”.

وأضاف عبد الله ان “الاتحاد الوطني الكردستاني يطمح للحفاظ على المنصب خلال الدورة الحالية وفق توافق سياسي كردي مع الإطراف الأخرى”.

واوضح، أن “جميع المفاوضات السياسية مع بغداد تركزت على تثبيت حقوق الكرد وفق الدستور”، مؤكدا أن “المفاوضات الجارية حاليا هي شكلية ولا يمكن حسمها دون تصديق نتائج الانتخابات ومعرفة كل كتلة ما لديها من مقاعد”.

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