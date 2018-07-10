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السعودية تتصدى لصاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه جازان
2018/07/10 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت وسائل إعلام سعودية رسمية، اليوم الثلاثاء، إن الدفاعات الجوية السعودية تصدت لصاروخ أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه منطقة جازان في جنوب غرب المملكة.

جاء ذلك في خبر عاجل بثته قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية.

دون ذكر تفاصيل عن وقوع خسائر.

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