يونامـي : العد اليدوي في السليمانيـة يجري بمهنيـة

2018/07/10 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول ، الثلاثاء ، ان عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في محافظة السليمانية تجري بشكل مهني .

وذكرت وولبول في مؤتمر صحفي اليوم، ان "عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع في محافظة السليمانية تجري بشكل مهني" ، فيما دعت الأحزاب السياسية التي سحبت مراقبيها الى اعادتهم لمراقبة عملية العد الفرز اليدوي .

واضافت ان " فرق الأمم المتحدة كانت منذ لحظة انطلاق العد والفرز اليدوي حاضرة وتشرف على العملية "، مبينة أنه " يفترض بالأحزاب المعترضة وغير الراضية على العملية الجارية الان ، العودة للإشراف والمتابعة على العد والفرز اليدوي بدلا من المقاطعة التي اتخذتها".

وتابعت القول ان "القائمين على الاشراف من بعثة يونامي راضون على العملية وهي تسير نحو التقدم".

يذكر ان عميلة العد الفرز اليدوي الجزئي لصناديق الاقتراع التي سجلت عليها شكاوى من قبل الكيانات السياسية في محافظة السليمانية، تجري لليوم الثاني على التوالي .

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