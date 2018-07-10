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القبض على 11 مطلوبا بقضايا ارهابية في ديالى
2018/07/10 | 16:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الثلاثاء، عن القاء القبض 11 مطلوبا بقضايا "ارهابية" وجنائية وتفكيك عبوة لاصقة في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت، وكالة الراي العام / بونا نيوز / ، نسخة منه، إن "خبير المتنفجرات في شرطة ديالى قام بتفكيك عبوة لاصقة تم ضبطها في احدى احياء قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة)".

واضافت القيادة، ان "دوريات ومفارز من اقسام شرطة مكافحة الاجرام وهبهب وشؤون السيطرات والطرق الخارجية وفوج طوارئ ديالى النموذجي القى القبض على 11 مطلوبا على قضايا ارهابية وجنائية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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