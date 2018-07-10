متمردو جنوب السودان يرفضون اتفاق تقاسم السلطة

2018/07/10 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بوك بوث بالوانج، نائب المتحدث باسم جماعة الحركة الشعبية لتحرير السودان- فى المعارضة، أن" اقتراح كمبالا يشبه كل الاقتراحات الأخرى المقدمة لنا من قبل في أديس أبابا، ورفضنا اقتراح كمبالا وعرضنا موقفنا منه".وكان سيلفا كير ومشار توصلا إلى اتفاق أولي لتقاسم السلطة ينص على عودة مشار لتولى منصب نائب الرئيس في الدولة الوليدة الغارقة في حرب أهلية منذ 2013. وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، إثر مباحثات أوغندا لإنهاء أكثر من 4 سنوات من الحرب الأهلية: "لقد تم الاتفاق على أن يكون هناك 4 نواب للرئيس: نائبا الرئيس الحاليان إلى جانب رياك مشار الذى سيتولى منصب النائب الأول للرئيس، والمنصب الرابع الذى سيمنح لامرأة من المعارضة". وأضاف أن "الاقتراح وافقت عليه حكومة جنوب السودان، في حين أن حركة التمرد التي يقودها مشار أعطت موافقة (مبدئية) على الاتفاق ووعدت بـ(دراسته وإعطاء موقفها النهائي) بعد جلسة مفاوضات جديدة انطلقت مساء أمس".واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان حين اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لإنقلاب ضده، وقد أوقعت عشرات آلاف القتلى وأرغمت الملايين على النزوح من منازلهم منذ ديسمبر 2013. وكان طرفا النزاع جنوب السودان وافقا، الجمعة الماضية، على سحب قواتهما من "المناطق الحضرية" في إطار اتفاق أمني تم توقيعه في الخرطوم، وأحيت هذه الاتفاقات الآمال بقرب حلول السلام في الدولة الفتية التي غرقت في حرب أهلية بعد عامين فقط من استقلالها عن الخرطوم.ولكن اتفاقات عدة مماثلة لوقف النار بين الطرفين لم تصمد، كما حدث في 2016 حين فر مشار من بلده إلى جنوب أفريقيا حيث يعيش منذ ذلك الوقت في المنفى.وبينما اندلعت الحرب في البداية بين أكبر مجموعتين عرقيتين في جنوب السودان، وهما قبيلتا الدينكا التي ينتمى إليها كير، والنوير التي ينتمى إليها مشار، ظهرت ميليشيات أصغر تتقاتل فيما بينها ما يثير الشكوك حيال قدرة الزعيمين على وقف الحرب.انتهى .ص.

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