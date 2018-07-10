2018/07/10 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلن الجيش السوري السيطرة على منطقة "غرز" ، بالإضافة الى منطقة "الجمرك القديم" و"كتيبة الهجانة" جنوب غرب درعا.وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا أعلن أن عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية سلموا خلال اليوم الأخير 11 دبابة وأسلحة مختلفة.وجاء في بيان لرئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية ، اللواء أليكسي تسيغانكوف أنه "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة سلم المسلحون ما مجموعه 11 دبابة، و5 عربات للمشاة، و5 مدافع هاون، و55 رشاشة من عيار ثقيل، و3 مدافع مضادة للطائرات، و14 صاروخاً موجها مضاداً للدبابات أمريكية الصنع، وكمية كبيرة من الأسلحة النارية الخفيفة".وأشار تسيغانكوف إلى أن العسكريين الروس أجروا مفاوضات مع وجهاء البلدات السورية وقادة الجماعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سورية بهدف تطبيع الأوضاع في المنطقة.وبشأن عودة النازحين إلى منازلهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق، ذكر رئيس المركز الروسي أن عدد النازحين العائدين بلغ 71 ألفا و700 شخص، وخلال اليوم الأخير عادة 100 شخص إلى منازلهم.انتهى .ص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يتقدم جنوب درعا والجماعات المسلحة تسلم الجيش "11" دبابة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يتقدم جنوب درعا والجماعات المسلحة تسلم الجيش "11" دبابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).