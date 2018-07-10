مصر: التضخم السنوي يقفز إلى 14.4 بالمئة في يونيو حزيران

2018/07/10 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 14.4 في المئة في حزيران/ يونيو من 11.4 في المئة في أيار/ مايو.

وعلى أساس شهري، قفزت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 3.5 في المئة في حزيران/ يونيو من 0.2 في أيار/ مايو الجاري.ورفعت الحكومة المصرية في حزيران/ يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 في المئة في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.وتعد هذه المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.انتهى .



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