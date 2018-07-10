2018/07/10 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / لجنة مسابقات اتحاد الكرة : اجراء ثلاث مباريات في الجولة المقبلة للدوري الممتاز

10/07/2018 16:34:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

اجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تعديلات على ثلاث مباريات في الجولة المقبلة للدوري الممتاز.

وذكر عضو الاتحاد نائب رئيس اللجنة يحيى كريم في بيان تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "اللجنة قررت إقامة مباريات الشرطة مع الجوية ، والزوراء مع نفط ، ميسان والميناء مع النفط ، في الساعة السابعة مساءً بدلا من موعدها المحدد مسبقا وهو الرابعة وخمس وأربعين دقيقة.

وأضاف أن "بقية المباريات ستجري بموعدها السابق دون تغيير".

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